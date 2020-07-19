أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، أمس (السبت)، بأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.من جهة ثانية، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتاً. وكان وزير شؤون الديوان الأميري أعلن في وقت سابق أمس (السبت) أن سمو الأمير دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.