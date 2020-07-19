حصدت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، 3 جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجة عصر أمس (السبت) في العاصمة الروسية موسكو.وفاز 3 من طلبة «موهبة»، وهم أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزية.وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتان.من جانب آخر، أشار بيان أصدرته مؤسسة الـ «موهبة» «أنه تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد». واشار البيان إلى أن بعضاً من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية.يُشار إلى أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، محمد الحديثي، معن العتيق من إدارة تعليم الرياض، إياد الصالحي، عبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.