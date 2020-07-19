أكد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، أن هناك العديد من الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تتم للنسك التي يتم تنفيذها في إطار المشروع، حيث تجرى فحوصات بيطرية وفق استراتيجة مسبقة لذلك قبل وصولها إلى المملكة.

وتخضع جميع النسك للإشراف من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

ويشرف على النسك فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، من بلد المنشأ حتى وصولها لحظائر المستورد، مرورا بالمحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، ويتم الكشف عليها ظاهريا ومخبريا، ولا يتم فسحها إلا بعد التأكد من سلامتها، وتتابع الإرسالية بحظائر المستورد عبر الفرق البيطرية الميدانية، حتى تصل إلى حظائر المشروع في مكة المكرمة.

وتبدأ الاشتراطات الصحية لنسك المشروع قبل تحميلها من بلد الاستيراد من خلال محاجر بيطرية مخصصة لذلك معتمدة لدى المملكة.

وأوضح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، أنه وبعد وصول النسك إلى مجازر المشروع المخصصة يتم الكشف البيطري في الحظائر قبل إدخالها لمنطقة التنفيذ، وهنا يتم أيضا الكشف الشرعي للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية في الأضحية.

وأضاف: «بعد عملية الذبح يتم الكشف البيطري للأجزاء الداخلية، وهذه مرحلة ما قبل دخولها للثلاجات، وعند البدء في عمليات توزيع اللحوم يتم الإشراف على سلامتها أثناء التحميل والتأكد من مطابقتها المعايير الصحية».

ويدعو مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، الجميع، إلى توخي الحذر والابتعاد عن شراء الأضاحي من الأحواش العشوائية، لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية اللازمة، كما يدعو للاستفادة من الخدمات التي هيأتها الحكومة وتنفيذ الأضاحي من خلال الرابط www.adahi.org