تفقد مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، سير العمل لتجهيز وتأثيث مستشفى سبت العلاية الجديد، واستهل زيارته بعقد اجتماع بمقر المستشفى الجديد حضره المساعد للشؤون الهندسية المهندس صالح خبتي، والمساعد للخدمات المساعدة محمد يحيى آل قمشة، ومدير مستشفى سبت العلاية.وتم استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية للمستشفى وما تم إنجازه من تسليم الأنظمة، ونسبة التوريد للأجهزة الطبية وغير الطبيبة، والأثاث الطبي وغير الطبي، وكذلك الأقسام.بعدها تفقد مدير صحة بيشة أقسام المستشفى واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال تحسين بيئة العمل التي تمت التوصية بها سابقاً، والوقوف على العيادات الخارجية، ووجه بضرورة البدء بعمل خطة بيئة عمل ذات جودة عالية في غرف العيادات الخارجية وأماكن الانتظار بجميع العيادات، كما تم الوقوف على عدد من الأقسام والمختبر والأشعة والصيدلية.ووجه الشهراني ببعض التعديلات الخاصة في أماكن الانتظار لخلق بيئة عمل مناسبة بمواصفات عالية الجودة، تلا ذلك زيارة قسم الطوارئ حيث وجه ببعض التعديلات والإضافات لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى، على أن يتم عمل مخطط من قبل الشؤون الهندسية يعرض على متخصصين بقسم مكافحة العدوى وطب الطوارئ لإبداء مرئياتهم حول هذه التعديلات والإضافات، ليتم اعتماد المخطط النهائي.وأوضح الشهراني أن تشغيل مستشفى سبت العلاية يحظى بمتابعة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وبدعم من وزير الصحة، لافتاً إلى أن العمل يسير وفق الخطة المعدة له مسبقًا ضمن مستهدفات صحة بيشة.