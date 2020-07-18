تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم (السبت)، المشاريع التنموية المُنفَّذة بمدينة مكة المكرمة، للتأكد من سير الأعمال ونِسب الإنجاز والاطلاع على مراحل العمل وفقاً لما خُطِّط له.

واطلع القويحص على مشروع ربط امتداد طريق الملك خالد بطريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، الذي يبلغ طوله 420 متراً وعرضه 32 متراً على امتداد الجزيرة الوسطية البالغ عرضها 3.60 مترا، وبلغت أعمال الأسفلت المُنفَّذة بالمشروع 555 متراً مكعباً، وأعمال القطع الصخري 460.000 متر مكعب، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 98%.

وضمن الجولة التفقُّدية، تابع الأمين القويحص سير أعمال مشروع إنشاء كُبري تقاطع سوق الهجرة مع طريق المدينة المنورة، حيث يبلغ طول الجسر 700 متر وعرض الجسر الواحد 20 متراً، تتوسطه جزيرة وسطية بعرض 8 أمتار، وبلغت أعمال الأسفلت المُنفَّذة بالمشروع 13.800 متر مكعبا، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 92%.

عقب ذلك، تفقَّد أمين العاصمة المقدسة مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق المدينة المنورة، حيث يبلغ طول الاتجاه الواحد فيه 17.49 كيلومتر، بجزيرة وسطية يبلغ عرضها 17 متراً، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 96%.

واختتم المهندس القويحص الجولة بالوقوف على سير أعمال مشروع معالجة الواجهات بالأحياء العشوائية (المرحلة الثانية) في حي الخنساء على امتداد شارع الخنساء العام، الذي يتجاوز طوله 2 كيلومتر بعرض 40 متراً، كما تم تطوير 320 مبنىً على امتداد الشارع، حيث تم اختيار الألوان والمواد المستخدمة بعناية من خلال الثقافة التراثية المعمارية، إضافةً إلى تأهيل الأرصفة وتركيب 300 عمود إنارة.