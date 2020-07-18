قالت صحة تبوك أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز «تأكد» بلغ ( 294) مستفيداً وذلك منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام.

يذكر أن مراكز «تأكد» خُصصتها «الصحة» للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب.

ويُقدم بالمراكز خدمة الفحص لفايروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي» حيث تتواجد مراكز «تأكد» حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.

وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.