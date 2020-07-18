قامت جامعة القصيم، ممثلة في ‫معمل التصنيع الرقمي بكلية الهندسة، يوم الأربعاء الماضي بتسليم الدفعة الأولى من واقيات الوجه، التي قام معمل الكلية بتصنيعها، لمستشفى بريدة المركزي، ضمن جهود الجامعة في دعم الأطباء والممارسين الصحيين بالمنطقة في ظل جائحة ‫كورونا.

ويتكون معمل التصنيع الرقمي من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقسم الآلات الرقمية (CNC)، وقسم الإلكترونيات والتحكم، حيث عمل المعمل على نشر ثلاث أوراق علمية اثنتان في قاعدة البينات (ISI) وواحدة في scopus.

وأوضح الدكتور بندر بن عبد الله العبيدي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على معمل التصنيع الرقمي بقسم الهندسة الميكانيكية، أن المعمل استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة واقي الوجه، حيث قام بتصميم نموذجين مختلفين لوقاية الوجه، وتم عرض النماذج على أطباء وإدارة المستشفى لإبداء الرأي وإجراء التعديلات اللازمة التي تتناسب مع استخدام الكادر الصحي، وبعد ذلك تم اعتماد التصاميم والبدء في إنشاء خط إنتاج لعمل الواقي للوجه، حيث تم تسليم الدفعة الأولى للمستشفى ويجري العمل حالياً لتجهيز الأعداد المطلوبة من قبل مستشفى بريدة المركزي.

وأضاف «العبيدي» أن معمل التصنيع الرقمي قد قام بتدريب أكثر من ١٢٠ طالب من طلاب الجامعة وساهم في تنفيذ أكثر من خمسين مشروع لطلاب الجامعة، حيث أن المعمل قام بإنتاج ما يقارب ٣٠٠٠ قطعة منذ تأسيسه (٢٠١٩)، إضافة إلى تنفيذ أربعة نماذج لعمليات جراحية في فك الأسنان السفلي وترميم كسر الوجنة والجمجمة.