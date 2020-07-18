في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتوعية بمجالات الملكية الفكرية، قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتوعية بالمؤشرات الجغرافية، والتي تعد أحد مجالات الملكية الفكرية، إذّ تعرف المؤشرات الجغرافية بأنها إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى منشئها، وتختلف المؤشرات الجغرافية بأنواع عدة تتمثل في، المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية ومنتجات الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية.

ونسقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لحصر قائمة بالمنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية الوطنية التي يمكن تسجيلها مؤشرا جغرافيا، وتسعى إلى توفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، ومنع استغلال الأشخاص غير المصرح لهم، لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها، وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، إضافة إلى منع تقليد أو تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.

وعن أهميتها، فقد أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن المؤشر الجغرافي يعزز من القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق.

يذكر أن الهيئة دعت عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن «مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية» وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل تاريخ 1441/12/2 الموافق 2020/7/23، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.