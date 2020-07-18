أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 2565 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3057 حالة تعافٍ إضافية، و40 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 248.416 حالة، من بينها 51.751 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2182 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 194.218 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2447 حالة وفاة.

ولمعرفة المزيد من المستجدات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على التحديثات اليومية في المملكة عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: مكة المكرمة (224)، الرياض (212)، جدة (189)، الهفوف (182)، المبرز (118)، خميس مشيط (109)، حفر الباطن (106)، حائل (96)، الدمام (84)، الطائف (78)، نجران (49)، سبت العلاية (46)، جازان (46)، أبها (44)، المدينة المنورة (42)، تبوك (40)، بريدة (36)، الخبر (36)، بيشة (34)، القطيف (32)، وادي الدواسر (31)، القنفذة (30)، أبوعريش (25)، ينبع (24)، البشائر (22)، الجفر (21)، تبالة (21)، شرورة (21)، محايل عسير (19)، بيش (19)، المظيلف (18)، أحد رفيدة (18)، عيون الجواء (17)، بقيق (17)، سكاكا (15)، الرس (15)، الجبيل (15)، العيدابي (15)، المجمعة (15)، ضرماء (14)، المذنب (13)، المضة (13)، بقعاء (13)، الزلفي (13)، الظهران (12)، عرعر (12)، القوز (11)، الدوادمي (11)، الخرج (11)، عنيزة (10)، الشملي (10)، رفحاء (10)، النعيرية (9)، الدرعية (9)، النماص (8)، بللسمر (8)، الحرجة (7)، تثليث (7)، الحائط (7)، خليص (7)، يدمة (7)، العيون (6)، ثريبان (6)، وادي بن هشبل (6)، البجادية (6)، ساجر (6)، النبهانية (5)، رياض الخبراء (5)، رأس تنورة (5)، حوطة بني تميم (5)، الباحة (4)، البدائع (4)، البكيرية (4)، ظهران الجنوب (4)، الذيبية (4)، موقق (4)، الليث (4)، بدر الجنوب (4)، ليلى (4)، العلا (3)، الأسياح (3)، المجاردة (3)، سراة عبيدة (3)، الأرطاوية (3)، القويعية (3)، خيبر (2)، مهد الذهب (2)، تربة (2)، الفرشة (2)، بارق (2)، رجال ألمع (2)، البطحاء (2)، مليجة (2)، فيفاء (2)، أضم (2)، رابغ (2)، حبونا (2)، الشعبة (2)، عفيف (2)، المزاحمية (2)، السليل (2)، رماح (2)، المندق (1)، المندق (1)، بلجرشي (1)، الحناكية (1)، نمرة (1)، قرية العليا (1)، صفوى (1)، القيصومة (1)، الشنان (1)، سميراء (1)، الموسم (1)، الدائر (1)، الطوال (1)، صامطة (1)، ثول (1)، الدلم (1)، الغاط (1)، الحريق (1)، حوطة سدير (1)، مرات (1)، تمير (1)، ثادق (1)، وثيلان (1)، البدع (1)، ضباء (1).