تُكثف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت أمانة المنطقة على المراكز والمنشآت التجارية على أهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر، وتوفر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول، وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين، ووجود اجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع. كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة و التعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

و أوضحت أمانة المدينة المنورة انها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2592 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 802 اشعار ومخالفة بينها 23 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 104 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 339 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي.

كما قامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 23 جولة إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 41 موقع و 8252 آليه ومعدة،وأنهت الأمانة تنفيذ 413 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات. فيما ازالت فرق النظافة 11299 طن من المخلفات المنزلية، ورفعت 40745 متر مكعب من الانقاض والمخلفات.