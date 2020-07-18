أكد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أهمية استثمار الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقطاع الإسكان في توفير الخدمات لمشاريع الإسكان التنموي وتسريع خطوات إنجازها لضمان تلبية احتياج الأسر المستفيدة بالمنطقة.

وأشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي إلى أهمية إعطاء الأولوية في تأمين المساكن لأسر الأيتام التي ترعاها جمعية تكافل الخيرية، والأسر الأشد حاجة بالمجتمع، منوهاً سموه بضرورة العمل التنسيقي بين جميع القطاعات المعنية بالمنطقة لهذه المشاريع.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان خلال الاجتماع على تقرير اللجنة التنفيذية الثاني خلال العام الحالي 2020م، تضمن حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة البالغ عددها 6 مشاريع لإنجاز 1818 وحدة سكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها، واحصائيات المنطقة على منصة جود للإسكان حيث بلغ إجمالي المساهمات أكثر من 19 مليون ريال لتوفير السكن لـ 400 مستفيد، في حين بلغ عدد المستفيدين من دعم الإيجار 3535 مستفيد بقيمة تقدر بـ10 ملايين ريال.

كما اطلع على عرض عما تم إنجازه من مهام اللجنة، تمثل أبرزها في إيجاد مسار سريع عن طريق شراء الوحدات السكنية الجاهزة لأسر الاسكان التنموي والتي بلغ إجماليها 338 وحدة سكنية، تسلمت جمعية تكافل منها 146 وحدة حتى الآن، وكما تم تسليم عدد من الوحدات السكنية الأخرى لشركاء الاسكان التنموي من الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الرئيسية والمرافق العامة لمواقع الاسكان التنموي، وحصر المشاريع التي نفذتها الجمعيات بالمنطقة وإدراجها في البرنامج وتقديم الدعم لها، كما تم خلال الاجتماع تسمية المهندس عبدالرحمن الباهي أميناً للجنة التنفيذية للإسكان التنموي.