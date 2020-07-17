أجرى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً يوم أمس, بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمصر الفريق أول محمد زكي.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.وأكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع بجمهورية مصر العربية حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.