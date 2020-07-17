أعلنت جامعة طيبة أمس (الخميس) استدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة، وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول، حيث بدأت عمليات إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام إلكترونياً، ثم إعلان نتائج الترشيح وإعلان الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع التي ستكون على دفعات، وذلك بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى، وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام.

وأشار الدكتور العوفي إلى أن الجامعة حرصت ومنذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد كافة طاقاتها الفنية والبشرية لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، وقد تفاعلت عمادة القبول والتسجيل مع كثير من الاستفسارات وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.

وذكر العوفي أن الجامعة ترحب بكافة استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر قنوات التواصل لعمادة القبول في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الهاتف (0148618800)، أو البريد الإلكتروني ( dar-support@taibahu.edu.sa).