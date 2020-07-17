تواصلت فعاليات صيف رجال ألمع 2020 التي تنظمها بلدية محافظة رجال ألمع، وذلك بتقديم العديد من العروض.

وشهد اليوم (الجمعة) حضوراً كثيفاً من الزوار، حيث حرصت العديد من الأسر على زيارة المهرجان مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا للاستمتاع بالأجواء والترويح عن النفس، إذ زاروا معرض العسل بالقرية التراثية للتعرف على أنواع العسل المعروضة والتجول بين الأركان الخاصة بالنحالين، وكذلك الاستفسار منهم عن العديد من المعلومات الخاصة بتربية النحل وأجواد أنواع العسل وفوائده واستخداماته.

وحرص الزوار على زيارة معرض الصور والفن التشكيلي والتجول بين أركانه ومشاهدة العديد من الأعمال المعروض.

كما استمتع زوار المعرض بمشاهدة العديد من العروض الفلكلورية الشعبية والمشاركة في أداء بعض الرقصات الشعبية التي أضفت لوناً من البهجة والسعادة في نفوس الزوار، وجعلتهم يسترجعون تاريخ الآباء والأجداد.