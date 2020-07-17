بدأت أمانة عسير تشغيل الحاويات الضاغطة بعدد من المواقع في إطار خططها للتعامل مع النفايات بكافة أنواعها والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحاويات الجديدة ستعمل بنظام الضغط الآلي لأول مرة في عسير، ما سيحدث نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولاً جذرية لتراكم النفايات وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات، علاوة على تحسين المشهد الحضري.

ويتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.

وبيّن الحميدي أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة لتطوير خدمات النظافة وإدارة النفايات والتخلص منها بشكل آمن باستخدام أحدث التقنيات.

يُذكر أن هذه التقنية الجديدة التي بدأت أمانة عسير بتشغيلها جاءت بالتعاون مع مؤسسة وطنية وبإنتاج محلي.