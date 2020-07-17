يطلق فريق حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الشرقية بالتعاون مع جمعية إيثار لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية حملة للتبرع بالدم بعنوان (دمي لوطني)، وذلك بأحد المجمعات التجارية بالخبر.

وأكد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقيه عبدالله بن مطر العتيبي أن هذه الحملة تأتي دعماً للجهات المختصة لتزويد بنوك الدم بالمنطقة بوحدات الدم ومشتقاته لسد الاحتياج، وكذلك نشر ثقافة أهمية التبرع بالدم، إذ انطلقت الحملة وفقاً للإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا والوقاية منه.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز بن علي التركي إلى حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه الحملات في إطار جهودها المستمرة على مدار العام، في إطار التعاون والتكامل مع صحة الشرقية لسد حاجة بنوك الدم بالكميات اللازمة لاسيما في هذه الأوقات مع استمرار جائحة كورونا، كما نهدف من خلال هذه الحملات إلى تعريف كافة شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم، إضافة إلى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم.

فيما أشارت المدير التنفيذي للجمعية وعد شراحيلي إلى أن الفريق التطوعي للحملة سيقوم بتوعية زوار المجمع بالتبرع بالدم وتحفيزهم للتبرع، ومساعدة موظفي بنك الدم بتسهيل إجراءات المتبرعين ودخولهم، كما تم تنبيه المتطوعين بحكم الأزمة إلى اتباع الإجراءات الإحترازية، ومنها لبس القفازات والكمامة، مع ضرورة تحميل تطبيق وزارة الصحة للعودة بحذر.