تتواصل فعاليات صيف خميس مشيط 2020 لليوم السادس على التوالي في محطتها الترفيهية والتثقيفية الأولى بأحد المجمعات التجارية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتخصيص جناح الفن التشكيلي وهو عبارة عن أركان لمجموعة من الشباب والشابات من أبناء المنطقة، إذ يستمتع الزائر بمشاهدة أعمالهم الفنية المعروضة إضافة إلى الرسم الحي ومهارات الرسم وبيع اللوحات القيمة من أعمالهم، والركن الصحي الذي ينظمه القطاع الصحي ومستشفى خميس مشيط العام.

ويقوم الركن بتثقيف الزوار ومرتادي المجمع عن فايروس كورونا وطريقة تعقيم الأيادي ولبس الكمام بالشكل الصحيح، إضافة إلى مراقبة السلوك الاجتماعي في طرق الالتزام بتعليمات الاحترازات الوقائية للمقاهي والمحلات ومرتاديها، وركن التثقيف البلدي الذي تنظمه أمانة منطقة عسير بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، إذ يقوم الركن بتوزيع هدايا للزوار تحتوي على معقمات لليدين وكمامات قماشية، كما يتم تثقيف الزوار عن الطرق الصحيحة في التسوق والنظافة، إضافة إلى التخلص من النفايات، وركن بنك التنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات الراغبين بافتتاح المشاريع المستقبلية، إذ يتم تقديم النصائح لهم وإعطاؤهم معلومات عن كيفية دعم مشاريعهم عن طريق البنك واستقبال طلبات التمويل لمن استوفوا شروط تمويل المشاريع الخاصة وجناح الليالي الفنية الطربية بمشاركة فرق غنائية وبجانبها الاستمتاع بمشاهدة النوافير الراقصة، واللوحات الموسيقية، وجناح المركز الإعلامي الذي يقدم الدعم الإعلامي من خلال نقل أخبار الفعاليات والتوثيق الإعلامي، إضافة إلى استضافة الشخصيات المهمة من زوار المجمع كالأمراء والإعلاميين والمشاهير، ويتم تعريف الزائر على فعاليات الصيف وبرامجه المتنوعة، وأيضاً ركن التصوير الفوتوغرافي إذ يستمتع الزائر بأخذ لقطات فوتوغرافية عدة.