كشفت جامعة بيشة استحداث برامج دبلومات جديدة بكلية المجتمع للعام الجامعي القادم 1442/1441، تشتمل على دبلوم إدارة أعمال للطلاب في بلقرن، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم نظم معلومات للطلاب في النماص، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم هندسة التشييد والبناء للطلاب في بيشة، ودبلوم السجلات الصحية للطلاب والطالبات في بيشة.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن محمد الشهراني، إن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال 4 أيام أكثر من 1180 طلباً للقبول في مختلف برامج الدبلوم، مشيراً إلى أن القبول في برامج كلية المجتمع يُمكّن الطلاب والطالبات الذين لا يحق لهم الالتحاق ببرامج البكالوريوس بسبب مضي أكثر من سنتين على التخرج من المرحلة الثانوية وبحد أقصى خمس سنوات، من مواصلة الدراسة والحصول على شهادات جامعية تؤهلهم للبحث عن فرص وظيفية مميزة.

وأضاف أن الجامعة ممثلة بكلية المجتمع تعمل على تحقيق الريادة والتميز في تعليم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية تمتاز بالشمولية والمرونة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية من الكوادر البشرية.