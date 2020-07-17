أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 2613 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة، لتبلغ بذلك نسبة التعافي من الفايروس خلال 24 ساعة 135.4%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 245.851 حالة، من بينها 52.283 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2188 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 191.161 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2407 حالات وفاة، لتبلغ بذلك نسبة التعافي من إجمالي حالات الإصابة بالفايروس في المملكة 77.7%، فيما بلغت نسبة الوفيات من إجمالي الحالات 0.979%.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: جدة (235)، الهفوف (191)، الرياض (185)، المبرز (147)، الدمام (127)، الطائف (124)، المدينة المنورة (90)، مكة المكرمة (83)، خميس مشيط (82)، حفر الباطن (81)، أبها (74)، حائل (36)، ينبع (57)، بريدة (55)، الخبر (49)، الظهران (44)، جازان (43)، القطيف (32)، صبيا (31)، الجبيل (29)، بيش (29)، ضرماء (27)، نجران (26)، خليص (25)، بلجرشي (23)، عنيزة (22)، تبوك (22)، بللسمر (21)، رجال ألمع (21)، سبت العلاية (19)، أبوعريش (19)، وادي الدواسر (19)، الحرجة (18)، المجاردة (16)، سراة عبيدة (16)، عرعر (16)، النعيرية (15)، رأس تنورة (15)، شرورة (15)، ظهران الجنوب (12)، رنية (11)، النماص (11)، بيشة (11)، المويه (10)، السحن (10)، تربة (10)، البشائر (10)، العيون (9)، سكاكا (9)، المظيلف (9)، الخفجي (9)، مليجة (9)، عفيف (9)، قلوة (8)، المذنب (8)، القوارة (8)، عيون الجواء (8)، ثريبان (8)، ميسان (7)، محايل عسير (7)، بقعاء (7)، يدمة (7)، العقيق (6)، الأسياح (6)، البدائع (6)، البكيرية (6)، الرس (6)، رياض الخبراء (6)، الخرج (6)، حوطة بني تميم (6)، القنفذة (5)، الخرمة (5)، أم الدوم (5)، أحد رفيدة (5)، بقيق (5)، عريعرة (5)، الدوادمي (5)، شقراء (5)، الباحة (4)، المندق (4)، مهد الذهب (4)، النبهانية (4)، القوز (4)، قيا (4)، بارق (4)، الحائط (4)، العيدابي (4)، القويعية (4)، ساجر (4)، القرى (3)، العلا (3)، القريع (3)، تثليث (3)، الليث (3)، رابغ (3)، الغاط (3)، الحريق (3)، المجمعة (3)، الجفر (2)، وادي بن هشبل (2)، الدرب (2)، الطوال (2)، أضم (2)، السليل (2)، الزلفي (2)، حريملاء (2)، رفائع الجمش (2)، طبرجل (1)، وادي الفرع (1)، ضرية (1)، عقلة الصقور (1)، البرك (1)، الفرشة (1)، المضة (1)، تبالة (1)، البطحاء (1)، قرية العليا (1)، القيصومة (1)، الشملي (1)، الشنان (1)، العارضة (1)، الحرث (1)، فيفاء (1)، صامطة (1)، أحد المسارحة (1)، خباش (1)، المزاحمية (1)، وثيلان (1)، الوجه (1)، شواق (1).

وفي ما يخص توزيع حالات التعافي بين المدن والمحافظات، فقد جاء كالتالي: الطائف (513)، الرياض (259)، الدمام (220)، خميس مشيط (192)، أبها (167)، الهفوف (153)، المبرز (125)، القطيف (123)، بريدة (121)، حائل (115)، عنيزة (111)، ولمعرفة توزيع باقي الحالات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على التحديثات اليومية لمستجدات الفايروس في المملكة https://covid19.moh.gov.sa.