يستمر الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي» على موقع «تويتر»، في توضيح الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بإنجاز معاملات المستفيدين وقائدي المركبات، ومن أكثر ما تمت الإجابة عنه هو الخطوات التي يجب إجراؤها لتجديد رخصة سير المركبة (الاستمارة).

ويؤكد حساب «المرور السعودي» على «تويتر» بين فترة وأخرى أن خطوات تجديد استمارة المركبة هي: سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني، إذ يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة «أبشر».

وبملاحظة الإجراءات، يتبين أنه يمكن إتمامها إلكترونياً، باستثناء إجراء الفحص الفني للمركبة، إذ يتطلب ذلك وجوده حضوريا، وذلك لا يشكل عائقاً لمالكي المركبات من المواطنين والمقيمين عند وجودهم داخل المملكة، ولكن.. ماذا لو كان مالك المركبة موجوداً خارج المملكة، فكيف يمكن إنهاء إجراء الفحص الفني لإتمام تجديد استمارة المركبة؟.

هذا ما كشفه «المرور السعودي» ردا على استفسار أحد المغردين، إذ تساءل بقوله: «لم أستطع تجديد الاستمارة بسبب إقامتي خارج السعودية، ونظام أبشر يطلب الفحص كشرط لتجديد الاستمارة فما هو الحل؟»، ليجيب عليه «المرور السعودي» بقوله: «بإمكانك تفويض من ترغب لإجراء الفحص الدوري للمركبة ومن ثم تجديد رخصة سيرها عبر منصة أبشر».

يشار إلى أنه بإمكان مالك المركبة طلب إيصال كرت «رخصة السير» أو «رخصة القيادة» عن طريق بوابة «أبشر»، وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).