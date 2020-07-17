صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك.

وقال المتحدث الكريديس: ضبط بحوزتهما 5244 شريحة و3 أجهزة لإعادة الشحن، و14 هاتفا محمولا، ومبالغ مالية، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.