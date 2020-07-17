أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس) تسجيل 2764 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4574 حالة تعافٍ إضافية، و45 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة» أمس ، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 243.238 حالة، من بينها 53.246 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2206 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 187.622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2370 حالة وفاة.من جهته، تفاعل مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لكشف مستجدات فايروس كورونا في المملكة، مع سؤال لـ«عكاظ» قدمه الزميل عبدالعزيز الربيعي، حول ارتفاع عدد حالات التعافي خلال اليومين الماضيي، مستفسرا بقوله: هل غيرت وزارة الصحة من البروتوكولات العلاجية لترتفع هذه الحالات؟، إذ أجاب العبدالعالي بقوله: ما يتم رصده حاليا من حالات التعافي هو يتبع منحنيات الحالات السابقة قبل بضعة أسابيع، وبالتالي يواكبها عدد حالات التعافي، ولا يوجد تغييرات في طرق البروتوكولات أو التعريفات المتعلقة بالتعافي.وبين العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (2.494.873) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (58.190) فحصا جديدا، لافتا إلى نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 39% ونسبة الذكور 61%، أما كبار السن فبلغت نسبتهم 5%، ونسبة الأطفال 10%، ونسبة البالغين 85%، ‏مفيداً بأن عدد المراجعين لعيادات تأكد بلغ 660.099 مراجعاً، وعدد المراجعين لعيادات تطمن بلغ عددهم 364.390 مراجعاً.وأكد الدكتور العبدالعالي أن كل من يرعى كبيراً في السن، فإنه يجب عليه لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في السن، مع مراعاة التباعد الجسدي.ووجه رسالة مهمة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة بأن يهتموا بأنفسهم، وأن يقوموا بهواياتهم اليومية وأن يحافظوا على خطتهم العلاجية واتباع نمط غذائي صحي، مبينا أن من أهم علامات الشفاء من فايروس كورونا ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها، وأن القرار دائماً لدى الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي منذ أن كانت بالعشرات والمئات حتى وصلت الآن إلى أعداد كبيرة.