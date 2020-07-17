نظمت بلدية محافظة رجال ألمع معرضاً للعسل على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية، بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة وبعض عروض الفلكلور الشعبي.وشهد المعرض حضور عدد من المسؤولين بالمحافظة وخارجها والزائرين للقرية التراثية للاستمتاع بالمعرض والفقرات المقدمة، فضلاً عن التواجد الكبير للزوار الذين أظهروا التزاماً بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا.واشتمل معرض العسل على التعريف بأنواعه وفوائده الاقتصادية والطبية والغذائية، والإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل، كما تم تقديم بعض العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير بصفة عامة، والذي يعتبر إرثاً تاريخياً كبيراً يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة.وجذب معرض الصور الفوتوغرافية والفنانين التشكيليين الذي تنظمة بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية أنظار زوار معرض العسل، حيث حرصوا على التعرف على اللوحات المعروضة وأشادوا بالأعمال الفنية المقدمة.