توجت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد ببطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات «فيفا 20»، بعدها فوزها في مباراة النهائي على لاعبة منتخب البرازيل بنتيجة 8-0.وبارك رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولوزير التعليم، على هذا الإنجاز العالمي، كما قدم تهنئته للاعبة نجد فهد على ما بذلته من جهد وتمثيلها للوطن خير تمثيل في هذه البطولة العالمية، كما بارك لكل أبناء وبنات الوطن ومحبي الرياضة الإلكترونية هذه البطولة الغالية التي سجلت باسم الوطن.من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني أن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ينفذ خطة تطويرية وإستراتيجية وطنية للرياضة الجامعية ستكون عونا في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة المتعلقة بالرياضة والنشاط البدني.وشكر الدكتور المزيني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه للتعليم الجامعي والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، على دعمهم المتواصل للرياضة الجامعية، كما أثنى على الجهود والدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل للرياضة السعودية في مختلف الألعاب وخصوصا للفتيات، وثمن جهود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان على التعاون المثمر مع الاتحاد.كما بارك لبطلة الجامعات نجد فهد تحقيقها بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات، متمنيا لها التوفيق في المشاركات الرياضية الجامعية القادمة.ومن جانبها، عبّرت اللاعبة نجد فهد عن سعادتها بتحقيق بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي تجده المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووزيري الرياضة والتعليم.كما تقدمت بالشكر لرئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، على ما وجدته من دعم وتشجيع واهتمام، متمنية أن تواصل حضورها القاري والعالمي في المستقبل القريب.