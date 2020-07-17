على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على الجريمة التي هزت أهالي محافظة الأحساء، وبالتحديد حي الشعبة والتي راح ضحيتها 5 من أبنائها قتلوا غدرا في منزلهم ، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية من الجهات المختصة لمعرفة السبب ومن يقف خلف هذه الجريمة.وذكر خال الضحايا إسماعيل خليفة الصالح لـ"عكاظ"، بأن الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهم الخمسة الصغار لمتابعة منزلهم الجديد وما يحتاج من أدوات تكميلية حتى ينتقلون إليه في حي الصفا بمحافظة الاحساء، وعند عودة الوالدين إلى منازلهم مع أذان المغرب وعند طرقهم للباب، لم يتم فتح الباب وكان مقفلاً من الداخل والبيت ليس منفردا ولكن داخل شقق وبعد محاولات قام الأب بفتح الباب ليجد الفاجعة أمامه خمسة من أبنائه مقتولين، ويضيف الصالح ليقوم والدهم على الفور بإبلاغ الشرطة والتي قامت بمهامها على الفور.وعن أعمار الضحايا أوضح الصالح بأن أكبرهم عمرها 22 عاما واصغرهم 14 عاما وهم 4 بنات وولد واحد.وأشار الصالح بأن الولد ويدعى مؤيد هو طالب جامعي تخصص لغة انجليزية بجامعة الملك فيصل من المتفوقين وجد متوفيا وهو مشنوق.وبين الصالح بأن والدهم لم يبلغ والدتهم بالحادثة فورا كي لا تصيب نفسها بأذى، موضحا بأن التحقيقات لازالت الجارية وجثامين المتوفين لازالت لدى الشرطة.