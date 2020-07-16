نفذت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة جدة حملة على الباعة الجائلين في محيط السوق المركزية للخضار والفواكه، وضبطت كميات من البضائع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي معروضة وسط درجات حرارة عالية على الأسفلت مباشرة وبجوار حاويات القمامة، وأخرى داخل مركبات مغلقة.«عكاظ» رافقت أعضاء الحملة الذين تابعهم وكيل أمين جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وقادها رئيس بلدية الصفا عمرو حافظ، ضمن الجولات الرقابية على الباعة الجائلين، وامتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة»، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه تمت مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الفواكه والخضار غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المباسط المخالفة.وكان مراقبو البلدية كشفوا ممارسات ينفذها الباعة الجائلون، منها إخفاء كميات من الفواكه والخضار خلف حاويات القمامة للتمويه على مراقبي ‏البلدية كونها فاسدة قبل بيعها ‏بعد ذلك، ‏فيما يعمد آخرون لإخفاء ‏بضائعهم من الفواكه والخضار خلف الصبات الخرسانية وداخل كبائن الكهرباء ‏لمنع ضبطها.‏وواجه مراقب بلدية الصفا الفرعية مقاومة وتدخلات من عدد من المواطنين ادعوا أن هذه البسطات تخصهم، بعد فرار العاملين، ما استدعى الاستعانة بدوريات الأمن التي أسهمت ‏في ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، كما تواجدت القوة الميدانية التابعة لشرطة منطقة مكة لمساندة مراقبي البلدية.