شرعت بلدية مركز الشقيق في تركيب 500 عمود إنارة جديد في الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة في المركز، ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي لمدينة الشقيق والقرى التابعة لها، باعتبار الشقيق البوابة الشمالية لمنطقة جازان.وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أنه جرى تركيب 105 أعمدة إنارة بطريق المرسى والطريق الجديد المؤدي للواجهة البحرية، إضافة إلى تركيب 300 عمود بطريق الأمير محمد بن ناصر وطريق أبو بكر الصديق، وتم إطلاق التيار الكهربائي لنحو 70 عمودا منها لإبراز المشهد الجمالي لمركز الشقيق، كما تم تركيب 95 عمودا بقرية الشعف التابعة للمركز إطلاق التيار الكهربائي بها.وأكد أن البلدية تعمل حاليا على تركيب وتشغيل أكبر عدد ممكن من أعمدة الإنارة داخل المراكز والقرى التابعة لها لتعزيز مكانة المركز كواجهة سياحية وتزيين مداخله لإظهاره في أجمل صورة، وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.ودعا عطيف المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة، وللإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز 940 أو عبر قنوات الأمانة التفاعلية الخاصة بالبلدية.