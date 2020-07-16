خصصت صحة الباحة 4 مراكز لمبادرة «تأكد» لفحص من يعانون أعراضاً خفيفة توحي بإصابتهم بـ«كوفيد-19»، وبلغ عدد المستفيدين في مدينة الباحة ومحافظاتها 2200 مستفيد.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي لـ«عكاظ» أن مراكز «تأكد» موزعة على مركز صحي الظفير ومحافظات الحجرة والمخواة وبلجرشي، مؤكداً تخصيصها لفحص الذين لا يشتكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويرجحون مخالطة شخص مصاب، مشيراً إلى أن فرق العمل تقدم من خلال المراكز خدمة الفحص لفايروس كورونا بالمسحات اليومية، إثر حجز موعد مسبق عبر تطبيق «صحتي».

يذكر أن وزارة الصحة وزعت مراكز «تأكد» في بعض المراكز الصحية، ومسارات المركبات، فيما سيتم التوسع خلال الأيام القليلة لتعم جميع مناطق المملكة، وترصد الفحوصات المبدئية مدة ومدى انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.