ضبط مراقبو إدارة الرقابية الصحية بأمانة الجوف مستودعا غير مرخص ومخالف يفتقر لمتطلبات الاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتهم الرقابية على الأسواق بمدينة سكاكا.

وأوضحت أمانة الجوف أن إدارة الرقابة الصحية قامت على الفور بإغلاق المستودع بعد ثبوت مخالفته وإتلاف محتوياته من المواد الغذائية والمواد الصحية.

وأكدت أمانة منطقة الجوف استمرار حملات المتابعة الصحية للمحلات التجارية والمنشآت ذات العلاقة ومنافذ تخزين وتداول الأغذية وفق جدول زمني محدد، حفاظاً على صحة المستهلكين والعمل على تصحيح أوضاع المحلات المخالفة وعدم التهاون في ذلك وتطبق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة الجوف الجميع للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على مركز خدمات العملاء 940.