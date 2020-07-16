أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 2764 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4574 حالة تعافٍ إضافية، و45 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 243.238 حالة، من بينها 53.246 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2206 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 187.622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2370 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: جدة (260)، الهفوف (213)، الرياض (208)، المبرز (167)، الدمام (159)، مكة المكرمة (137)، الطائف (102)، المدينة المنورة (98)، حائل (91)، أبها (69)، حفر الباطن (69)، أحد رفيدة (64)، خميس مشيط (63)، جازان (63)، نجران (61)، بريدة (54)، تبوك (51)، الخبر (48)، عرعر (37)، الظهران (36)، صامطة (32)، عنيزة (30)، القطيف (30)، وادي الدواسر (29)، ينبع (26)، بقيق (26)، صبيا (25)، القرى (20)، سراة عبيدة (19)، النعيرية (19)، السحن (17)، الجبيل (15)، الدوادمي (14)، بللسمر (13)، خليص (12)، المضة (12)، بيش (12)، تثليث (11)، العيدابي (10)، شرورة (10)، البكيرية رأس تنورة (10)، الجفر (10)، سكاكا (9)، يدمة (9)، النماص (9)، الليث (9)، قلوة (8)، تربة (8)، حبونا (7)، أبوعريش (7)، محايل (7)، مهد الذهب (7)، المجاردة (7)، المذنب (7)، الطوال (6)، قيا (6)، المظيلف (6)، الخرج (6)، ميسان (6)، القريع (6)، رفائع الجمش (5)، الشملي (5)، القوز (5)، رياض الخبراء (5)، صفوى (5)، حوطة بني تميم (5)، الحرجة (4)، الذيبية (4)، المجمعة (4)، رابغ (4)، طريف (4)، القيصومة (4)، ظهران الجنوب (4)، القنفذة (4)، طبرجل (4)، بدر الجنوب (3)، الدائر (3)، عريعرة (3)، الدرب (3)، الباحة (3)، عفيف (3)، مليجة (3)، الخرمة (3)، ضرية (3)، قصيباء (3)، البدائع (3)، الوجه (3)، السليل (3)، ساجر (3)، ثريبان (3)، الشعبة (2)، موقق (2)، الأسياح (2)، بطحاء (2)، خباش (2)، بارق (2)، جديدة عرعر (2)، البرك (2)، الزلفي (2)، حريملاء (2)، ضباء (2)، حقل (2)، العقيق (1)، وادي الفرع (1)، العلا (1)، نمرة (1)، أم الدوم (1)، رجال ألمع (1)، الغزالة (1)، الحائط (1)، الشنان (1)، سميراء (1)، فرسان (1)، أضم (1)، الكامل (1)، ثار (1)، الدلم (1)، حوطة سدير (1)، شقراء (1)، البدع (1)، أملج (1).



من جهته، تفاعل مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس كورونا في المملكة، مع سؤال لـ"عكاظ" قدمه الزميل عبدالعزيز الربيعي، حول ارتفاع عدد حالات التعافي خلال اليومين الماضيي، مستفسرا بقوله: هل غيرت وزارة الصحة من البروتوكولات العلاجية لترتفع هذه الحالات؟، إذ أجاب العبدالعالي بقوله: ما يتم رصده حاليا من حالات التعافي هو يتبع منحنيات الحالات السابقة قبل بضعة أسابيع، وبالتالي يواكبها عدد حالات التعافي، ولا يوجد تغييرات في طرق البروتوكولات أو التعريفات المتعلقة بالتعافي.