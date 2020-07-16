ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية عدة جهات حكومية، 6 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، أربع حظائر في منطقة القوزين التابعة للخمرة، وحظيرتان في منطقة الحرازات.

جاء ذلك ضمن حملة مشتركة ومتواصلة بمحافظة جدة، إنفاذا لتوجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وتحت إجراءات احترازية ووقائية مشددة من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وعضوية كل من أمانة محافظة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكةالمكرمة، وبمساندة الضبط الميداني وبلدية مليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم.

وتمت إزالة الحظائر والمعدات والأدوات والمنصات الخاصة ببيع الحليب في الحظائر، وتم تطهير المواقع بالمبيدات والمعقمات الحشرية وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على أصحابها بعدم البيع مستقبلا على الطرقات العامة حفاظا على المظهر العام وسلامة المواطنين من انتقال أي أمراض.

من جانبه، صرح سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي بأن هناك مبادرة من قبل فرع منطقة مكة كدراسة جديدة تعرض على المختصين في الوزارة حول ظاهرة بيع حليب الإبل والتي ستخضع لعدد من الضوابط لتنظيمه وللحد من البيع العشوائي لحليب الإبل على الطرقات وضمان سلامة الإجراءات الفنية والصحية.