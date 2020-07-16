تنظم رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، السبت القادم، المؤتمر العالمي الافتراضي «فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد جائحة فايروس كورونا المستجد»، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والمجالس والمجامع الفقهية.وسيعقد المؤتمر 10 جلسات يناقش خلالها تأصيل فقه الطوارئ، ومجال العبادات في 4 مسائل، وهي أحكام تأخير الصلاة في ظل ظروف الجائحة وإغلاق المساجد مؤقتاً، وأحكام تقديم وتأخير دفع الزكاة، وأحكام الصيام للمصابين بفايروس كورونا وطواقم الرعاية الطبية، وأحكام الحج للقادرين عليه في زمن الوباء وانتشار العدوى بين الناس، ومجال المعتقدات، وتتضمن موقف الإنسان من الكوارث والأزمات وكيف يفسرها «مسألة الخير والشر والصلاح والأصلح»، وأيضاً في مجال المعاملات، سيقدم المشاركون الرأي الشرعي في مختلف العقود التي تأخر تنفيذها بسبب الجائحة، وكيفية سداد الديون «وما ترتب في الذمة» في حال التضخم الاقتصادي، ونظرية الطوارئ في قانون المعاملات المدنية.كما سيناقش المشاركون 5 مسائل، هي التعامل مع الموتى من ضحايا «كورونا»، واستخدام اللقاحات للوقاية من المرض، ومخالطة مريض «كورونا» للأصحاء، وهل يضمن إن تسبب في مرض غيره وهل يدخل في باب «الجنايات»، والامتناع عن زيارة الوالدين والأقارب وعدم المصافحة خوف العدوى، وإمكان اعتبار تأثيرات الجائحة النفسية والمادية في قضايا الخلافات الأسرية.