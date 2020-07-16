أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء)، تسجيل (2671) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (240474) حالة، من بينها (55101) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (2221) حالة حرجة، كما تم تسجيل (5488) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (183048) حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2671) حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين، فيما بلغ عدد الوفيات (2325) حالة بإضافة (42) حالة وفاة جديدة.ولفتت وزارة الصحة إلى أنه أُجري (59010) فحوصات جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2436683) فحصاً.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمّن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏(240474) إجمالي عدد الحالات(2221)حالة حرجة و(42) حالة وفاة(2671)حالة مؤكدة جديدة(5488)حالة تعافٍجديدة(55101) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية(183048) إجمالي عدد المتعافين