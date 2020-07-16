عقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام. وبحث خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأعمال الحج وخططه الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتسهيل أدائهم مناسك الحج.وأكد وزير الداخلية على ما صدر من توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الحجاج، وتيسير أدائهم مناسك حجهم بأمن وأمان، وفق أعلى المعايير الصحية لمواجهة جائحة كورونا.