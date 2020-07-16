أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف اليوم مجمعاً طبياً خاصاً في مدينة سكاكا بعد مخالفة المجمع عدداً من الاشتراطات الصحية.

وأوضحت صحة الجوف، أن إغلاق المجمع الطبي جاء نتيجة لبعض التجاوزات والمخالفات الإدارية.

وبينت أن عقوبة إغلاق المنشآت المخالفة ستكون مصير أي منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ولا تحقق المستوى المطلوب من الجودة النوعية في خدماتها، سعياً للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعون لتلك المنشأة، نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الضرورية الواجب توافرها بالمنشآت الصحية.