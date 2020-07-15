تسلم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز التقرير الإحصائي لأعمال الجهات الأمنية والعسكرية من رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة حائل اللواء دكتور كتاب العتيبي والمشاركة ميدانياً في تطبيق الأوامر الكريمة المتعلقة بجائحة كورونا.

كما تسلم نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نسخة من التقرير قدمهما مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي.

من جانبه أكد مدير شرطة منطقة حائل أن الأجهزة الأمنية مازالت تتابع وترصد أي مخالفة للبروتوكولات الوقائية للتصدي لجائحة كورونا وتتعامل بكل مع من يخالف ذلك حتى انتهاء هذه الجائحة بمشيئة الله.

معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة حائل ونائبه على متابعتهما الدائمة والمستمرة وما يقدمانه من دعم وتوجيهات لرجال الأمن بالمنطقة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة المواطن والمقيم, سائلاً الله العلي أن يحفظ بلادنا في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - وأن يديم على بلادنا أمنها.