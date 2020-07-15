حقق مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة المركز الأول على مستوى مراكز المملكة في مؤشرات الربع الثاني لبرنامج تجربة المريض الذي يقيس مستوى رضى المرضى عن الخدمات المقدمة، يأتي ذلك بمتابعة من أمير منطقة عسير للخدمات الصحية في المنطقة.

وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن هذا التفوق المتواصل للخدمات الصحية في المنطقة هو محل فخر واعتزاز بالعاملين في القطاع الصحي من ممارسين صحيين وفريق إداري متناغم، يسعى إلى تجويد وتحسين أسلوب العمل وفق أحدث الممارسات الإدارية والصحية.

وقدم أمير عسير الشكر للعاملين في مركز اضطرابات النمو والسلوك في بيشة على تقديم تجربة متميزة للمريض، بتطبيق معايير عملية وممارسات إنسانية تستحق التقدير. وأكد الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الصحي في المملكة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، ما أسهم في تحقيق نمو متسارع ونشر كبير للخدمات الصحية بكافة أنواعها، مع متابعة وتفاعل من وزير الصحة.

من جانبه، رفع مدير صحة بيشة فالح الشهراني شكره وتقديره لأمير منطقة عسير لمتابعته المستمرة واهتمامه بالممارسين الصحيين من أبناء الوطن، كما قدم الشهراني شكره لوزير الصحة لحرصه على تشغيل المركز ودعمه بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة، مشيدا بالجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في المركز لخدمة المرضى.