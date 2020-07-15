تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي محجر ومختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي اليوم، واطلع على جاهزية تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، فاطلع على مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان، فالمختبر يقوم بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة، ومساحة المختبر ٧٧٠ مترا مربعا، ويحتوي على الأقسام التالية: (القسم الإداري، قسم البكتريا، قسم الفايروسات، قسم الطفيليات، قسم الدواجن، وحدة PCR، وغرفة استقبال العينات، وغرفة التخلص من العينات وثلاجة مركزية).

وتحدث الغامدي مع العاملين في المحجر حول سرعة إجراءات الفسح الإلكتروني للإرساليات التي تتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك العامة، «تنفيذاً للأمر السامي القاضي بسرعة الربط الإلكتروني بمنظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة»، الذي اختصر إجراءات الفسح إلى ساعاتٍ معدودة.

وقال الغامدي إن محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها تضع السلامة الغذائية ضمن أول أولوياتها في العمل، واستمع «الغامدي» إلى إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، فهناك سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحيًا وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بواسطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكد من سلامتها مخبريًا، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أیة أوبئة محجریة ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.

وأكد الغامدي على مواصلة وزارة البيئة والمياه والزراعة دعم المختبرات ومحاجر الوزارة بالمنطقة وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة العالية والأجهزة والمعدات المتطورة وفائقة الدقة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري، ضمن منجزات الوزارة التي تتماشى مع مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وفي ختام الزيارة حث الغامدي جميع العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

رافقه في الجولة نائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير المحاجر بفرع مكة فؤاد أحمد الغامدي، ومدير الثروة الحيوانية المشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتورعبدالمانع الخيبري، ومدير محجر ميناء جدة الإسلامي الدكتور حامد الحربي، ومدير المختبرات الدكتور عبدالله باحمدين.