أوضح الخبير الفلكي سلمان آل رمضان لـ«عكاظ» أن وجود السحب أمس، واليوم (الأربعاء) في سماء المنطقة الشرقية ليس بالجديد خصوصاً في شهر يوليو، وأضاف أنه في النصف الثاني من شهر يوليو تقل رياح البوارح لتمهد موسم الرطوبة في منطقة الخليج، حيث تأثير منخفض الهند الموسمي، وشدة الصيف.

وأشار آل رمضان إلى أن غدا (الخميس) يبدأ طالع الهنعة وهو ثاني موسم الجوزاء، وسادس النجوم الشمالية، والرابع من طوالع فصل الصيف، ويعرف بشدة الحر وذروته في الخليج بل شبه الجزيرة العربية والعراق، بل ويمتد للشام ومصر، ففيه أشد أيام السنة حرارة، وهي ١٣ يوما وأول ثمانية منها هي باحورة القيظ التي تشتد فيها الرطوبة على السواحل، وهي وأيام أغسطس وحتى ٤٠ يوما تعرف بگلة القيظ أي شدته، حيث تقل وتهدأ الرياح عادة وتهب السموم حتى ليلا، وتعبر الغيوم من الشرق للغرب، وفيه وفرة الرطب ونضج العنب.

وبين آل رمضان أن الهنعة هي عبارة عن التواء في العنق، فيقال نعامة هنعاء، وهي الرجل اليسرى لبرج الجوزاء (برج التوأم)، ومع اليمنى تعرفان بالناعقين، فهما الراعيان يصيحان بغنهما.

وعن الحالة الجوية لهذا الأسبوع أوضح آل رمضان أن سرعة الرياح ستتراجع لتكون متوسطة ومعتدلة السرعة ومتقلبة الاتجاه شرقية وجنوبية شرقية غالبا جالبة للرطوبة خصوصا في العطلة الأسبوعية، وخلال الأسبوع القادم وتكون في مستويات مزعجة غالبا، ودرجات حرارة تقترب من منتصف الأربعينات نهارا، مع شدة في الإشعاع الشمسي، وثلاثينية ليلا مع إحساس عالٍ عن ما يتوقع تسجيله.