واصلت حملة التطوع الصحية بمحافظة الجموم برامجها الوقائية والتوعوية لمكافحة فايروس كورونا، وتحظى الحملة بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومحافظ الجموم فهد القثامي وبإشراف من قبل إدارة التطوع الصحي وقطاع الجموم الصحي وإدارة التوعية الصحية.واستهدفت الحملة المحلات التجارية والتجمعات العمالية في منطقه عسفان إحدى القرى التابعة لمحافظه الجمومً وذلك بالتعاون مع بلدية عسفان والجمعية الخيرية بعسفان وشرطة محافظة الجموم ممثلة بمخفر شرطة عسفان لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المحلات التجارية ونشر الوعي الصحي لمرتادي الأسواق والعاملين فيها.