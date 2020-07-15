نفذت جوازات منطقة مكة المكرمة ( 33475 ) عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات المتاحة على منصة أبشر منها ( 29315 ) طلب متعلق بمشاكل هوية مقيم و ( 4459 ) طلب متعلق بإضافة المواليد، وذلك خلال الفترة من 25 مارس 2020م وحتى 13 يوليو 2020م.

وأتاحت هذه الخدمة سرعة إنجاز التعاملات الإلكترونية للمستفيدين وسهولة تواصلهم مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجههم وتعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه إنفاذاً لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات بتعزيز الخدمات الإلكترونية تم تخصيص فريق عمل لهذه الخدمه بجوازات المنطقه يقوم باستقبال المعاملات الإلكترونية الواردة عبر خدمة ( الرسائل والطلبات ) والتأكد من سلامة كافة البيانات ومطابقتها للتعليمات قبل تنفيذها.

وحث اللواء الحارثي جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات بالمنطقه.