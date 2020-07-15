وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، بسرعة إنجاز خمسة مشاريع خدمية في نطاق بلديات الحائر والعزيزية والشفا، وافتتاحها للسكان في مدة أقصاها 8 أشهر.



ويأتي التوجيه بعد جولة تفقدية نفذها أمين منطقة الرياض صباح اليوم (الأربعاء)، شملت الاطلاع على سير العمل في مشاريع طرق وجسور ومراكز إدارية جنوب العاصمة.



وتضمنت الجولة الوقوف على أعمال تطوير طريق عرفات، وما يضمه من مسارات الحركة، والجزر الوسطية، والأرصفة الجانبية، والتقاطعات السطحية والتشجير، إلى جانب الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع جسر طريق عرفات مع العزيزية، الممتد بطول 847 متراً وبـ6 مسارات في الاتجاهين، إضافة إلى جسري تقاطع الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية وعريض، اللذين يحتويان على 8 مسارات رئيسية و4 مسارات خدمة بعرض 31 متراً، الأول بطول 1148 متراً، والثاني 1280 متراً.



كما تابع أمين الرياض تنفيذ أعمال مشروع المركز الإداري في نطاق بلدية الحائر، المقام على مساحة 88.825 متراً مربعاً، ويضم 17 مبنى إدارياً، منها مباني البلدية الفرعية، والأحوال المدنية، والجوازات، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والإسعاف، والمركز الصحي، ومبان تابعة لوزارة العدل، وأخرى خدمية واستثمارية.