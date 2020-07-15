رعى أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، حفل جائزة الشيخ إبراهيم جليدان - رحمه الله - السنوية للتفوق الدراسي لأبناء وبنات الجمعية، والتي تأتي في إطار العناية لدعم المسيرة التعليمية وتحفيز المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية.

وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة عن شكره وتقديره لعضو مجلس الإدارة قيس جليدان، وبقية أعضاء المجلس لجهودهم الرامية على الاهتمام بالجانب التعليمي والتربوي لأبناء وبنات الجمعية.

واعتمد الأمير فيصل بن سلمان المقترح المقدم من قيس جليدان بإضافة فرع جديد للجائزة، يتمثل في تقديم 20 منحة دراسية للبنين والبنات للانضمام في البرامج التدريبية المهنية المقدمة من شركة بنيان الوقفية إحدى مؤسسات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

واستعرض خلال الحفل فروع الجائزة الخمسة والتي يبلغ مجموع جوائزها 75 ألف ريال، لخريجي المرحلة الثانوية، وطلاب الصف الثاني الثانوي، وطلاب الصف الأول الثانوي، وطلاب المرحلة المتوسطة، وطلاب المرحلة الابتدائية من البنين والبنات.

كما تم استعرض مُجمّل الخدمات التي قدمتها الجمعية للمستفيدين في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وقدّم عضو مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية قيس جليدان، خالص الشكره والتقديره لأمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية على حرصه الدائم للرعاية المقدمة لأبناء وبنات الجمعية وتكريم المتفوقين منهم، وأوضح أن الجائزة هي تقدير لأبناء وبنات جمعية تكافل، خصوصاً في ظل النتائج الدراسية المميزة التي تأتي تتويجاً في ختام العام الدراسي، لافتاً إلى أهمية تسخير الإمكانيات بهدف تعزيز التحصيل العلمي لدى أبناء وبنات الجمعية في جميع المراحل الدراسية.

وأشار الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالمحسن الحربي، أن أبناء الجمعية يحظون باهتمام ورعاية من رئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن سلمان، حيث يتابع بشكل دقيق كل احتياجات الأيتام ومسيرتهم التعليمية وتوج الفائزين بجائزة الشيخ إبراهيم جليدان في عامها الثاني على التوالي والتي تمثل طموحاً للطلبة من أبنائنا، حيث خلقت مجالاً للمنافسة والتفوق العلمي وتأتي كجانب من الدعم الكبير الذي تحظى به تكافل من كافة أفراد المجتمع وتعاونهم المثمر الذي يعبر عن الجسد الواحد في هذا الوطن المعطاء.