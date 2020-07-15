كرَّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم (الأربعاء) الفائزين بمسابقة أسبوع الجودة الوطني لفئات الجودة، والحوكمة، والتميز المؤسسي، والتي تهدف إلى نشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والإبداع والابتكار بين العاملين بأمانة العاصمة المقدسة.

وقام الأمين بتكريم المهندس جمال بن عبدالله الهندي لحصوله على أفضل مشاركة في مجال التميز المؤسسي، والمهندس عبدالعزيز بن محمد الزهراني لحصوله على أفضل مشاركة في مجال الجودة، ومريم بنت محمد الفليس لحصولها على أفضل مشاركة في مجال الحوكمة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ الأمانة تسعى إلى إعداد قاعدة عريضة للإبداع والابتكار واكتشاف المواهب وتهيئة منسوبي الأمانة للمنافسة بمبتكراتهم في المنافسات المحلية والعالمية، وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية والمرتبطة والإدارات والموظفين للإرتقاء بمستوى الأداء.

بدوره أوضح مدير إدارة الجودة خالد بن أحمد عبدالله معايير التقييم في المسابقة المتمثلة بمدى علاقة الفكرة بمجال الجودة، وقدرة الفكرة على إيصال الرسالة، وبساطة ووضوح وشمولية الفكرة، وأن تكون مبتكرة ونوعية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أتاحت الفرصة للمشاركة في المسابقة من داخل الأمانة وخارجها.

وفي نهاية التكريم تقدم أمين العاصمة المقدسة بالتهنئة للفائزين بالجوائز، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مقدماً خالص شكره للقائمين على الجائزة نظير الجهد المتميز.