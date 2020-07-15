أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بتعليم الرياض تسجيل شاغلات الوظائف التعليمية في الدورات التدريبية خلال أسبوع التهيئة والفصل الأول للعام الدراسي 1442/1441.

وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج أن إتاحة البرامج التدريبية تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز مسار التطوير المهني التعليمي لشاغلات الوظائف التعليمية من خلال تنمية المهارات وإكساب الخبرات، مشيرة إلى تنفيذ 315 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات، منها 35 دورة خلال أسبوع التهيئة، وتستهدف نحو 8 آلاف متدربة في حال تقرر أن يكون التدريب مباشرا، وأكثر من 15 ألف متدربة في حال كان التدريب عن بُعد.

من جهتها، أشارت مديرة إدارة التدريب والابتعاث ابتهال السحيباني إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية يتم إلكترونيا عبر نظام التدريب على بوابة الرياض التعليمية، داعية شاغلات الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على الخطة التدريبية لاختيار الدورات التي يرغبن في الالتحاق بها.

وذكرت أن الخطة التدريبية تتضمن خلال أسبوع التهيئة عددا من الدورات، منها مهارات التعامل مع الصفوف الأولية، والتقويم من أجل التعلم، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الـ21، وبرمجة العقل الباطن الرضا، والولاء الوظيفي، إلى جانب دورات في التوثيق العلمي، والثقة المؤسسية، وطرق وأساليب الإقناع، والفهم القرائي، والمحتوى التفاعلي والتحول الرقمي، وتطوير الأداء المهني للمعلم.

فيما تتضمن الخطة التدريبية للفصل الأول عددا من الدورات، منها التعلم النشط والقيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة والأسئلة الصفية، منطلقات علمية ومهارات تطبيقية، إضافة إلى دورات في التفكير الإبداعي، وبناء أدوات التقييم في التربية الخاصة، والرحلات المعرفية عبر الويب (الويب كويست)، والإبداع في القيادة التربوية، والقيادة الافتراضية (قيادة العمل عن بُعد).