دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية في المحافظة، وذلك بحضور قائد مهام شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر.

وشاهد محافظ جدة عرضاً مرئياً قدمه قائد مهام شرطة محافظة جدة عن أعمال قسمي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بعد مباشرة أعمالهما مدعّمين بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة فيما يُسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء: الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السرورية، القوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة، العسيلة، الرهناء، المستقبل، القاعدة البحرية.

أما مركز شرطة الحمدانية فيسهم بتغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء: أم حبلين الشرقية والغربية، الكوثر، السلطان، الريان، الفلاح، الحمدانية، الحجاز، الرحمانية، مخطط إسكان المطار، الأصالة، الصالحية، الفروسية، الرياض، طيبة، قباء، الماجد، البشاير، الوفاء، البدور، الصفحة الصناعية، الصفوة، جامعة جدة.

من جانبه، قدم اللواء محمد بن فهد آل صقر شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة.