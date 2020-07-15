أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 2671 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 5488 حالة تعافٍ إضافية، و42 حالة وفاة جديدة، وبهذه الحصيلة، بلغت نسبة المتعافين من الفايروس خلال 24 ساعة 205.4% من الإصابات الجديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 240.474 حالة، من بينها 55.101 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2221 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 183.048 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2325 حالة وفاة، وبهذه الحالة، بلغت نسبة حصيلة التعافي من الفايروس 76.1% من إجمالي الإصابات.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: جدة (250)، الرياض (226)، الهفوف (211)، المبرز (174)، الدمام (144)، الطائف (99)، حائل (97)، مكة المكرمة (97)، حفر الباطن (86)، أبها (81)، المدينة المنورة (78)، خميس مشيط (61)، بريدة (54)، تبوك (52)، نجران (46)، القطيف (43)، الخبر (42)، ينبع (37)، الظهران (35)، الخرج (29)، سكاكا (27)، محايل عسير (27)، أحد رفيدة (26)، الجبيل (24)، جازان (23)، صامطة (23)، طريف (23)، بلجرشي (21)، عنيزة (19)، رأس تنورة (19)، الجفر (18)، صبيا (18)، شرورة (18)، ساجر (18)، عرعر (16)، الحرجة (15)، بيش (14)، الدرعية (14)، المندق (13)، العيدابي (12)، وادي الدواسر (12)، رنية (11)، المذنب (9)، عيون الجواء (9)، عريعرة (9)، الليث (9)، خليص (9)، سبت العلاية (8)، أبوعريش (8)، الدوادمي (8)، السليل (8)، البدائع (7)، المظيلف (7)، بيشة (7)، بقعاء (7)، يدمة (7)، الزلفي (7)، القرى (6)، العلا (6)، رياض الخبراء (6)، القنفذة (6)، رجال ألمع (6)، البطحاء (6)، الحائط (6)، العارضة (6)، المجمعة (6)، البشائر (5)، الخفجي (5)، النعيرية (5)، القيصومة (5)، بدر الجنوب (5)، رويضة العرض (5)، المخواة (4)، البكيرية (4)، النبهانية (4)، المويه (4)، تربة (4)، أم الدوم (4)، بقيق (4)، الشنان (4)، رابغ (4)، القوارة (3)، الرس (3)، عقلة الصقور (3)، المحاني (3)، قرية العليا (3)، ضرماء (3)، ضباء (3)، العقيق (2)، طبرجل (2)، مهد الذهب (2)، الأسياح (2)، ضرية (2)، قصيباء (2)، مليجة (2)، الذيبية (2)، الشملي (2)، موقق (2)، الدرب (2)، الدائر (2)، الطوال (2)، أحد المسارحة (2)، خباش (2)، حوطة بني تميم (2)، رفائع الجمش (2)، الوجه (2)، أملج (2)، الباحة (1)، الحناكية (1)، منفذ الحديثة (1)، ثريبان (1)، الخرمة (1)، ميسان (1)، البرك (1)، النماص (1)، بللسمر (1)، ظهران الجنوب (1)، تثليث (1)، سميرة (1)، الموسم (1)، أضم (1)، حبونا (1)، رفحاء (1)، الدلم (1)، رماح (1)، شقراء (1)، تيماء (1).