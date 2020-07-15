يشهد موسم حج هذا العام غياب سكن الحجاج في مخيمات مشعر منى، التي يصل عددها إلى 160 ألف خيمة، لأول مرة منذ أكثر من 23 عاما عند بدء العمل بمشروع الخيام المقاومة للحريق، والذي يعد أحد أكبر وأهم المشاريع التطويرية التي نفذتها حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقررت وزارة الحج والعمرة في موسم حج هذا العام الاستعانة بالأبراج السكنية في مشعر منى لإسكان الحجاج بسبب جائحة فايروس كورونا؛ نظرا لمحدودية أعداد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام، وملاءمة الأبراج لتطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا وحماية الحجاج والحرص على سلامتهم حتى انتهائهم من أداء المناسك.