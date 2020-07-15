أصدر رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عدداً من قرارات التعيينات والتكليفات، تضمنت تكليف الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية للقيام بمهمات وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، وتعيين الدكتور صالح بن محمد عبدالله صالح عميدا لعمادة الدراسات العليا، وتعيين الدكتور جابر بن علي محمد مسلماني عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتعيين الدكتور محمد بن حميد محمد الحميد رئيسا لقسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

كما تضمنت القرارات إنشاء إدارة المجمع الطبي الجنوبي للطالبات بجازان، وإنشاء إدارة المجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية.