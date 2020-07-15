دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (الأربعاء)، مركز الفحص الموسع «تأكد»، الذي يمكّن المواطنين والمقيمين من فحص فايروس كورونا الجديد «كوفيد19» وهم في مركباتهم، عبر مسارات مرورية، وذلك ضمن مبادرات المملكة لمواجهة الجائحة.

وأجرى أمير نجران الفحص عبر مسحة بلعومية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، الذي قدم شرحاً له عن آلية عمل المركز، ومراحل التسجيل والفحص إلى ظهور النتيجة، وما يتبعها من بروتوكولات وإجراءات صحية.

وأكد أمير نجران أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضرب أعظم الأمثلة وأسمى النماذج في رعاية كل من يعيش على أرضها، من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفين، بتعزيز سبل العيش الكريم، وتأمين صحتهم وسلامتهم بشتى الطرق، مهما كلفت.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بجميع العاملين في قطاع الصحة بالمنطقة، على جهودهم لمواجهة الفايروس، وعن شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على استبساله لمجابهة الجائحة، ومتابعته لكل ما يعزز الوقاية من الفايروس ويسعى إلى تحقيق السلامة للمصابين.